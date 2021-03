Un medico, un’infermiera e un paziente I loro ricordi in questo anno di Covid - Video (Di giovedì 18 marzo 2021) Dall’ospedale Papa Giovanni XXIII il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e Area critica del «Papa Giovanni» di Bergamo Luca Lorini, da Seriate Milena Mauri, responsabile dell’Area programmazione e controllo. Un paziente racconta la sua storia e la sua degenza all’Humanitas Gavazzeni. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) Dall’ospedale Papa Giovanni XXIII il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e Area critica del «Papa Giovanni» di Bergamo Luca Lorini, da Seriate Milena Mauri, responsabile dell’Area programmazione e controllo. Unracconta la sua storia e la sua degenza all’Humanitas Gavazzeni.

