Ucciso da un infarto | Leo aveva solo 24 anni

(Di giovedì 18 marzo 2021) Massa Un malore improvviso mentre dormiva nel suo letto e se n'è andato per sempre. E' morto così ieri mattina, 24non ancora compiuti, Leopoldo Tragn i. Una fine impossibile da accettare per un ...

Massa Un malore improvviso mentre dormiva nel suo letto e se n'è andato per sempre. E' morto così ieri mattina, 24 anni non ancora compiuti, Leopoldo Tragni. Una fine impossibile da accettare per un giovane che è morto nel sonno nella sua casa dove viveva assieme alla mamma Elisabeth, insegnante di inglese, e al padre Antonio. Nessun legame tra i decessi avvenuti nelle scorse settimane in Italia e il vaccino AstraZeneca. Almeno secondo quanto emerso dagli esami effettuati sulle vittime registrate in diverse regioni italiane.