Sudore in solitaria e la fiducia di Mancini: Inter, per lo scudetto c'è anche Sensi (Di giovedì 18 marzo 2021) Una trentina di minuti in campo nelle ultime dodici giornate. E un contributo nullo nella striscia di otto vittorie consecutive, con solamente lo spezzone nel finale contro il Benevento. Stefano Sensi ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 marzo 2021) Una trentina di minuti in campo nelle ultime dodici giornate. E un contributo nullo nella striscia di otto vittorie consecutive, con solamente lo spezzone nel finale contro il Benevento. Stefano...

Sei Nazioni, Italia - Galles 7 - 48 - Il ct Franco Smith quasi in lacrime: 'L'Italia fa tanti sacrifici' Un gruppo ancora privo di esperienza e che in classifica resta in ultima posizione solitaria con 0 ... Mi spiace per i ragazzi, ci mettono sempre cuore e sudore, e vengono sempre criticati. Nello staff ...

