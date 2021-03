(Di giovedì 18 marzo 2021) Fonseca non vuole cali di concentrazione dopo il 3-0 della partita d’andata. «Vorrei almeno un gol»– «Non andremo in Ucraina certo per difenderci. Anche se abbiamo vinto largamente il match d’andata, ora è il momento di continuare a far bene, curando fase difensiva e offensiva. Dobbiamo segnare almeno un gol per potercela giocare con maggiore tranquillità». Questa è la ricetta dell’allenatore dellaPaulo Fonseca per la gara di riutorno contro loDonetsk nella sfida di ritorno allo stadio Olimpico di Kiev (diretta tv dalle 18:55 su Sky Sport Uno e ...

2 - 0): ore 18.55(and. 0 - 3): ore 18.55 Milan - Manchester United (and. 1 - 1): ore 21.00 Rangers - Slavia Praga (and. 1 - 1): ore 21.00 Villarreal - Dynamo Kiev (and. 2 - 0): ore ...Alle 18.55 andrà in scenaDonetsk -con i capitolini che hanno vinto la gara d'andata 3 - 0: da una parte, dunque, c'è la squadra ucraina che, in campionato, è reduce dalla netta ...Shakthar-Roma, dove vederla. Vietato distrarsi. Fonseca non vuole scherzi dopo il 3-0 della partita d'andata. «Facciamo almeno un gol».La Roma di Paulo Fonseca si gioca il pass per i quarti di finale di Europa League, i giallorossi saranno di scena questa sera in Ucraina contro Le ultime sulla sfida di questa sera tra la squadra di C ...