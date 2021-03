Scatta un “selfie da brivido” ma la 23enne scivola e muore insieme all’amico: “Un volto di oltre 40 metri” (Di giovedì 18 marzo 2021) Un ragazzo e una ragazza sono morti mentre provavano a farsi un “selfie spettacolare” dalla cima di una cascata. Le vittime sono Fernando Danziger, 31 anni, e la sua amica 23enne Any Caroliny Duarte. I due si stavano godendo una gita insieme ad altri amici, quando Caroliny si è avvicinata alla cima della cascata per fare un selfie con il suo cellulare, prima di scivolare. A quel punto Fernando si è precipitato ad aiutarla, cercando di portarla in salvo ma è scivolato anche lui. I due hanno fatto un volo di oltre 40 metri e per loro non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero e una squadra, ma ormai era troppo tardi, Fernando e Caroliny sono stati trovati senza vita. Secondo la ricostruzione i due sono morti a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Un ragazzo e una ragazza sono morti mentre provavano a farsi un “spettacolare” dalla cima di una cascata. Le vittime sono Fernando Danziger, 31 anni, e la sua amicaAny Caroliny Duarte. I due si stavano godendo una gitaad altri amici, quando Caroliny si è avvicinata alla cima della cascata per fare uncon il suo cellulare, prima dire. A quel punto Fernando si è precipitato ad aiutarla, cercando di portarla in salvo ma èto anche lui. I due hanno fatto un volo di40e per loro non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero e una squadra, ma ormai era troppo tardi, Fernando e Caroliny sono stati trovati senza vita. Secondo la ricostruzione i due sono morti a ...

