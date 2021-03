Sampdoria, Verre: «Sento la fiducia di Ferrero. Il mio ruolo preferito…» (Di giovedì 18 marzo 2021) Valerio Verre parla della sua annata alla Sampdoria: ecco le dichiarazioni del trequartista sulla stagione e sul suo futuro in blucerchiato Valerio Verre, intervistato dal Secolo XIX, ha parlato del suo momento alla Sampdoria. RINNOVO – «Che sono felicissimo perché non è solo un fatto di contratto ma di fiducia e di progetto che la società, dal presidente Ferrero a tutti, mi hanno voluto riconoscere. Io mi Sento in questo progetto e spero di poterlo dimostrare concretamente in campo». PROBLEMA – «Non lo so, se lo sapessi l’avrei già risolto il mio problema di continuità (sorride), intendo quello all’interno dei 90 minuti ma anche di più partite consecutive. Il mio pensiero fisso, non è che non mi renda conto di quel che mi manca per fare un salto, ma penso di essere in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Valerioparla della sua annata alla: ecco le dichiarazioni del trequartista sulla stagione e sul suo futuro in blucerchiato Valerio, intervistato dal Secolo XIX, ha parlato del suo momento alla. RINNOVO – «Che sono felicissimo perché non è solo un fatto di contratto ma die di progetto che la società, dal presidentea tutti, mi hanno voluto riconoscere. Io miin questo progetto e spero di poterlo dimostrare concretamente in campo». PROBLEMA – «Non lo so, se lo sapessi l’avrei già risolto il mio problema di continuità (sorride), intendo quello all’interno dei 90 minuti ma anche di più partite consecutive. Il mio pensiero fisso, non è che non mi renda conto di quel che mi manca per fare un salto, ma penso di essere in ...

