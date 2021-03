(Di giovedì 18 marzo 2021) Sardegna, Val d'Aosta e Bolzano vietano l'ingresso a chi viene da fuori, Sardegna e Sicilia impongono il tampone, la Toscana studia una stretta, in Campania divieto solo per i residenti in regione. Nel resto d'Italia invece ci simuovere per raggiungere le abitazioni...

CaBarbati : Le Regioni diventano 'Stati membri'. Anzi di più...Rebus seconde case a Pasqua, diverse Regioni provano a blindarsi… - robertaestop : @robersperanza @GiovanniToti #Salute #RegioniChiuse #Liguria #Prevenzione #NoTuristi #NoSecondeCase… - VaniaDelli : Rebus seconde case a Pasqua, diverse Regioni provano a blindarsi. Ecco dove si potrà andare e dove no… - Piergiulio58 : Rebus seconde case a Pasqua, diverse Regioni provano a blindarsi. Ecco dove si potrà andare e dove no. - manni_andrea : Chi mi spiega l’importanza del rebus seconde case,come scrivono i giornali,a fronte di tutto il resto chiuso a partire dalle scuole? -

CASE - Non è ancora del tutto chiaro invece il discorso relativo allecase, non essendoci un passaggio specifico nel decreto legge del governo Draghi e per il quale si aspetta ...Si pu andare nellecase, ma soltanto se si trovano in fascia gialla o arancione. Cinema e teatro dal 27 marzo L impianto del dpcm resta quello comunicato gi venerd alle Regioni: stop agli ...La crociata delle seconde case rischia di finire davanti al Tar. Dopo Val d'Aosta e Alto Adige anche la Sardegna chiude ai proprietari di seconde case, vietando l'ingresso nell'isola. Ordinanze di dub ...Il nuovo decreto varato dal governo Draghi per contenere la crescita dei contagi da Covid-19 entra in vigore da domani, lunedì 15 marzo, fino al 6 aprile ...