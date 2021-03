Quello che Gianluca Grignani non dice, lo scriviamo noi (Di giovedì 18 marzo 2021) Cantautore, chitarrista, e produttore discografico italiano. Classe 1972, milanese dalla nascita con una gran voglia di cantare e farsi conoscere. Di curiosità su Gianluca Grignani ce ne sono a bizzeffe, lui che con la sua musica ha fatto la rivoluzione e con la sua scomparsa è diventato ancora più famoso. Proprio di questo parleremo in questo articolo, un artista morto che in realtà era solo andato altrove, a cercare un po’ di originalità. Gianluca Grignani: di quali curiosità stiamo parlando? Era il 1996 e in un giorno qualunque Gianluca Grignani fece la sua entrata. Non aveva di certo pensato al successo, ma l’artista a Quello ci arrivò in un batter d’occhio. La sua musica era semplicemente orecchiabile, dai toni soavi ma allo stesso tempo disarmanti. Si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Cantautore, chitarrista, e produttore discografico italiano. Classe 1972, milanese dalla nascita con una gran voglia di cantare e farsi conoscere. Di curiosità suce ne sono a bizzeffe, lui che con la sua musica ha fatto la rivoluzione e con la sua scomparsa è diventato ancora più famoso. Proprio di questo parleremo in questo articolo, un artista morto che in realtà era solo andato altrove, a cercare un po’ di originalità.: di quali curiosità stiamo parlando? Era il 1996 e in un giorno qualunquefece la sua entrata. Non aveva di certo pensato al successo, ma l’artista aci arrivò in un batter d’occhio. La sua musica era semplicemente orecchiabile, dai toni soavi ma allo stesso tempo disarmanti. Si ...

