Piero Angela: Festeggio i 40 anni di Quark

Angela, 40 anni di scienza (spiegata bene) Corriere della sera, pagina 24, di Elvira Serra. Dov'era la sera del 18 marzo di quarant'anni fa?«Eh, beh, lo ricordo molto bene… Eravamo andati tutti insieme a vedere il programma a casa di uno degli autori, intrecciando le dita perché era una novità per l'epoca. Però andò molto bene: avevamo fatto 9 milioni di spettatori».Ed era una seconda serata!«Sì, prima di noi c'era Dallas. La televisione allora era molto diversa, anche le prime serate con i grandi spettacoli di varietà duravano un'ora. La terza serata cominciava alle 22.30». Piero Angela, 92 anni, «nonno», ormai, della divulgazione scientifica in Italia, risponde al telefono con la stessa generosità e gentilezza con cui frequenta le nostre case da quasi 70 anni, prima ...

