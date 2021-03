Pd, Bersani: “Ora non torno, Letta ha già altri problemi. Serve un nuovo centrosinistra alleato col M5s se vogliamo vincere” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Prendiamola da fuori, usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se vogliamo vincere. Perché ora, ne sono convinto, si può vincere”. Pier Luigi Bersani chiede di rifondare il centrosinistra, di creare un nuovo campo. Il suo ritorno nel Partito democratico, anche con Enrico Letta segretario, non è invece in agenda: “Entrare nel Pd ora? Letta ha già abbastanza problemi”, risponde in un’intervista a Repubblica. Bersani, fuoriuscito per dar vita ad Articolo Uno, non vuole “una fusione di vertice” ma propone un’altra via: “Apriamoci. Organizziamo assieme un percorso di partecipazione che coinvolga mondo del lavoro, associazioni, mondo della cultura, esperienze giovanili…” Il rapporto tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Prendiamola da fuori, usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se. Perché ora, ne sono convinto, si può”. Pier Luigichiede di rifondare il, di creare uncampo. Il suo rinel Partito democratico, anche con Enricosegretario, non è invece in agenda: “Entrare nel Pd ora?ha già abbastanza”, risponde in un’intervista a Repubblica., fuoriuscito per dar vita ad Articolo Uno, non vuole “una fusione di vertice” ma propone un’altra via: “Apriamoci. Organizziamo assieme un percorso di partecipazione che coinvolga mondo del lavoro, associazioni, mondo della cultura, esperienze giovanili…” Il rapporto tra ...

