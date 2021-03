Nuoto, Simona Quadarella: “Ho recuperato la condizione, tutta la preparazione è finalizzata a Tokyo 2021” (Di giovedì 18 marzo 2021) Non è stato un periodo facile per Simona Quadarella. L’azzurra ha dovuto fare i conti, come tutti, con le difficoltà della quarantena e soprattutto con il Covid in prima persona, vista la positività che ha riguardato lei e altri nuotatori della compagine tricolore. Ora, per fortuna, il peggio sembra alle spalle e l’obiettivo è uno su tutti: essere in piena forma alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 e andar forte. “Stare fermi a lungo non è stato facile ma adesso abbiamo recuperato la forma e ci presentiamo ai campionati assoluti di Riccione e soprattutto degli Europei di Budapest per fare la nostra bella figura“, le parole dell’azzurra (fonte: Ansa), campionessa del mondo in carica dei 1500 stile libero a Gwangju (Corea del Sud), nel corso di una diretta streaming nello ‘Speciale Nuoto’ di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Non è stato un periodo facile per. L’azzurra ha dovuto fare i conti, come tutti, con le difficoltà della quarantena e soprattutto con il Covid in prima persona, vista la positività che ha riguardato lei e altri nuotatori della compagine tricolore. Ora, per fortuna, il peggio sembra alle spalle e l’obiettivo è uno su tutti: essere in piena forma alle Olimpiadi dinele andar forte. “Stare fermi a lungo non è stato facile ma adesso abbiamola forma e ci presentiamo ai campionati assoluti di Riccione e soprattutto degli Europei di Budapest per fare la nostra bella figura“, le parole dell’azzurra (fonte: Ansa), campionessa del mondo in carica dei 1500 stile libero a Gwangju (Corea del Sud), nel corso di una diretta streaming nello ‘Speciale’ di ...

