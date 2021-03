Nord Stream un tubo Così Biden colpisce Mosca e Berlino

(Di giovedì 18 marzo 2021) Altro che passo indietro. Joetorna a colpire la Russia, questa volta con un durissimo monito all’Europa: il gasdotto russo2 che unisce la Germania al Mar Baltico non deve essere completato. “Questo condotto è un progetto geopolitico russo che vuole divider l’Europa e indebolire la sicurezza energetica europea”, recita una nota del Dipartimento di Stato guidato da Anthony Blinken. “Come ha detto il presidente, il2 è un pessimo accordo – per la Germania, per l’Ucraina e per i nostri alleati e partner nell’Europa centrale ed orientale. Il Dipartimento sta monitorando gli sforzi per completare il2 e sta raccogliendo informazioni sulle entità che sembrano coinvolte”. Una vera e propria mannaia che si abbatte sulla Germania di ...

Advertising

TCommodity : ++ Usa minacciano aziende Nord Stream, stop lavori o sanzioni ++ 18 Marzo , 18:55 (ANSA) - WASHINGTON, MAR 18 - Il… - jpbellotto : Biden dichiara guerra alla Germania Agi: Il Dipartimento di Stato Usa ha ribadito l'avvertimento che qualsiasi ent… - Theskeptical_ : RT @Theskeptical_: Gli Stati Uniti avvertono le entità coinvolte nel Nord Stream 2 di abbandonare subito l'opera. - Karlo72624998 : «Biden farà pagare a Mosca le interferenze elettorali: a rischio il gasdotto Nord Stream» - Theskeptical_ : Gli Stati Uniti avvertono le entità coinvolte nel Nord Stream 2 di abbandonare subito l'opera. -

Ultime Notizie dalla rete : Nord Stream

Corriere della Sera

New York, 18 mar 19:03 - Il progetto del gasdotto2 è "un cattivo affare" per la Germania, per l'Ucraina e per gli alleati e partner degli Stati Uniti..."Il2 e' un brutto accordo per la Germania, per l'Ucraina e per i nostri alleati e partner dell'Europa orientale e centrale [...] Questo gasdotto e' un progetto geopolitico russo inteso a ...WASHINGTON - Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha ammonito che "qualsiasi entità coinvolta nel gasdotto Nord Stream 2 rischia sanzioni Usa e dovrebbe abbandonare immediatamente il lavoro", ric ...PERCHÉ BIDEN CHIAMA ASSASSINO PUTIN [di Dario Fabbri] Definendo Putin un assassino, riprendendo le conclusioni della propria intelligence sulla manipolazione delle elezioni ameri ...