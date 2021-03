Nicola Zingaretti torna su Barbara D’Urso: “Qual è il problema se sono suo ospite?” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Barbara D’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!“, aveva scritto sul suo profilo Twitter Nicola Zingaretti lo scorso 24 febbraio. Un sostengo pubblico alla conduttrice dopo la notizia della chiusura anticipata di Non è la D’Urso, talk show domenicale di Canale 5, per bassi ascolti. Parole che, come immaginabile, avevano fatto esplodere un vero e proprio caso mediatico. Da pochi giorni Zingaretti non è più segretario del Partito Democratico, i retroscenisti hanno dato un peso a quel tweet, come una sorta di colpo finale per la sua poltrona. Il presidente della Regione Lazio si è dimesso, al suo posto alla guida del Pd c’è ora Enrico Letta. “Non capisco dove sia il problema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!“, aveva scritto sul suo profilo Twitterlo scorso 24 febbraio. Un sostengo pubblico alla conduttrice dopo la notizia della chiusura anticipata di Non è la, talk show domenicale di Canale 5, per bassi ascolti. Parole che, come immaginabile, avevano fatto esplodere un vero e proprio caso mediatico. Da pochi giorninon è più segretario del Partito Democratico, i retroscenisti hanno dato un peso a quel tweet, come una sorta di colpo finale per la sua poltrona. Il presidente della Regione Lazio si è dimesso, al suo posto alla guida del Pd c’è ora Enrico Letta. “Non capisco dove sia il...

