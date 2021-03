Molde-Granada 2-1, ai norvegesi non riesce la storica rimonta (Di giovedì 18 marzo 2021) Come ci aspettavamo il Molde ha dato tutto in campo per ribaltare la sfida di andata, ma senza risultato. Infatti il Granada, nonostante una partita sofferta, è riuscito a portarsi a casa la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Un passaggio del turno storico, poiché si tratta di una prima volta per il club spagnolo. Il risultato finale, Molde-Granada 2-1, racconta comunque della buona prova dei padroni di casa che ci hanno provato in tutti i modi. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GARA? Partono forte gli ospiti, con Kenedy che al 4° calcia bene, senza trovare però lo specchio della porta avversaria. Lo stesso calciatore ci riprova al 26°, questa volta sfiorando la traversa. Erroraccio di Vallejo al 29° che con un goffo intervento, cercando di rinviare il pallone, si fa un autogol ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Come ci aspettavamo ilha dato tutto in campo per ribaltare la sfida di andata, ma senza risultato. Infatti il, nonostante una partita sofferta, è riuscito a portarsi a casa la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Un passaggio del turno storico, poiché si tratta di una prima volta per il club spagnolo. Il risultato finale,2-1, racconta comunque della buona prova dei padroni di casa che ci hanno provato in tutti i modi. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GARA? Partono forte gli ospiti, con Kenedy che al 4° calcia bene, senza trovare però lo specchio della porta avversaria. Lo stesso calciatore ci riprova al 26°, questa volta sfiorando la traversa. Erroraccio di Vallejo al 29° che con un goffo intervento, cercando di rinviare il pallone, si fa un autogol ...

