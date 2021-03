“Licenziato a 63 anni, dopo 30 di tasse e contributi, e in povertà assoluta” (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da una delle nostre lettrici, Giuseppina Braiani. Se qualcuno volesse contattare Giusy per aiutarla, può trovare il suo conto e-mail alla fine della lettera. “Insigne onorevole Paragone, vivo insieme alla mia famiglia a Gela (Sicilia) e sono mamma di una splendida bambina di due anni. Mi trovo qui a scrivere, disperata, per conto e per nome dei miei genitori. Purtroppo la situazione che stanno, e che noi tutti stiamo vivendo, si sta facendo sempre più disperata e insostenibile. Ho paura di qualche gesto scellerato da parte di uno dei miei genitori. Sono stati lasciati soli, abbandonati da uno Stato che è sempre meno disponibile e corretto nei confronti dei più fragili e onesti. Scrivo a Lei nella speranza di potere riuscire a dare “VOCE” alla mia vicenda che va avanti nel silenzio più assoluto a scapito della ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da una delle nostre lettrici, Giuseppina Braiani. Se qualcuno volesse contattare Giusy per aiutarla, può trovare il suo conto e-mail alla fine della lettera. “Insigne onorevole Paragone, vivo insieme alla mia famiglia a Gela (Sicilia) e sono mamma di una splendida bambina di due. Mi trovo qui a scrivere, disperata, per conto e per nome dei miei genitori. Purtroppo la situazione che stanno, e che noi tutti stiamo vivendo, si sta facendo sempre più disperata e insostenibile. Ho paura di qualche gesto scellerato da parte di uno dei miei genitori. Sono stati lasciati soli, abbandonati da uno Stato che è sempre meno disponibile e corretto nei confronti dei più fragili e onesti. Scrivo a Lei nella speranza di potere riuscire a dare “VOCE” alla mia vicenda che va avanti nel silenzio più assoluto a scapito della ...

