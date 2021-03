"Io sono una di voi, scusatemi". Poi il crollo in lacrime e lo stop alla diretta: il dramma travolge Antonella Clerici in studio (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel giorno dedicato alle vittime del Covid-19, Antonella Clerici si emoziona. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, nella puntata di giovedì 18 marzo 2021, ha trasmesso da Bergamo l'inaugurazione del giardino in memoria di tutti coloro che sono morti a causa della pandemia. Un momento estremamente toccante che ha visto la conduttrice di Rai 1 scoppiare a piangere in diretta. "La vita va avanti - ha commentato davanti a Fulvio Marino e poi scusandosi con il pubblico - anche se abbiamo perso tante persone". Non è stata una casualità la scelta della musica "Viva la Vida" dei Coldplay. A spiegarlo è stata la stessa conduttrice dopo essersi asciugata le lacrime: "Abbiamo scelto questa canzone, perché la vita deve comunque andare avanti Questa è una canzone che mi emoziona sempre, smuove in me tante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel giorno dedicato alle vittime del Covid-19,si emoziona. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, nella puntata di giovedì 18 marzo 2021, ha trasmesso da Bergamo l'inaugurazione del giardino in memoria di tutti coloro chemorti a causa della pandemia. Un momento estremamente toccante che ha visto la conduttrice di Rai 1 scoppiare a piangere in. "La vita va avanti - ha commentato davanti a Fulvio Marino e poi scusandosi con il pubblico - anche se abbiamo perso tante persone". Non è stata una casualità la scelta della musica "Viva la Vida" dei Coldplay. A spiegarlo è stata la stessa conduttrice dopo essersi asciugata le: "Abbiamo scelto questa canzone, perché la vita deve comunque andare avanti Questa è una canzone che mi emoziona sempre, smuove in me tante ...

