Inter-Sassuolo | ora cosa succede? Le possibili date per il recupero

Advertising

ZZiliani : ULTIMORA. Alla notizia che #InterSassuolo è stata rinviata a data da destinarsi, #JuventusNapoli, fissata al 7 apri… - OptaPaolo : 77 - Il 1° gol di Zaza è arrivato al 77°; solo due 2 volte nella storia della Serie A una squadra ha vinto un match… - SkySport : De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo - Rayo2009 : RT @InterCM16: Juve- Napoli 3-0 a tavolino Inter-Sassuolo 0-3 a tavolino (Per decisioni delle ASL e non delle squadre)= campionato regolare… - Martina63407538 : Con soli 3 giocatori positivi l’Inter annulla la partita con il Sassuolo, quando ci sono state squadre dimezzate ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

Dopo la decisione dell'Ats di Milano di sospendere l'esecuzione del matcha causa del focolaio covid in casa nerazzurra, la lega sarebbe già al lavoro per fissare la data del recupero. La sosta per le nazionali potrebbe aiutare la squadra di Conte a ...Nella giornata del 18 marzo è stato disposto il rinvio per la partita di campionato, che avrebbe dovuto essere disputata il prossimo sabato alle ore 20:45. La decisione è stata presa dall'Ats di Milano a seguito dei quattro casi di Covid che sono emersi nelle ultime ...Questo giovedì, l'Inter ha rilasciato il seguente comunicato: FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nel ...Inter-Sassuolo, ecco cosa succede ora: anche per la Lega si va verso il rinvio, la probabile data per il recupero ...