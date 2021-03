Inter-Sassuolo non si giocherà | Tre giocatori nerazzurri positivi al Covid

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Divieto di disputa” per il match di sabato sera traa causa dell’emergenzanella squadra nerazzurra: treLa corsa verso lo scudetto dell’continua,… Questo articolonon siTrealè stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

L'Ats di Milano ha infatti imposto "la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa diin ...Tutte le notizie sulla squadraLoad Error A questo punto, dopo i rinvii di Torino-Sassuolo (giocata ieri) e Lazio-Torino, è a rischio anche Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo. Come spiega la stessa Inter nel suo comunicato ...Altri due casi di Covid in casa Inter. Dopo D'Ambrosio e Handanovic, sono risultati positivi Vecino e de Vrij. Le positività salgono a quattro: ecco perché l'Ats di Milano ha predisposto il divieto di ...