Il budget cap cambia la Formula 1: ora Davide potrà davvero battere Golia?

Ultime Notizie dalla rete : budget cap Il budget cap cambia la Formula 1: ora Davide potrà davvero battere Golia? Come sarà la Formula 1 del futuro immaginata da Liberty Media? Potrà succedere che un piccolo team batta i grandi costruttori come nella storia biblica di Davide contro Golia? L'argomento è diventato ...

F1: il budget cap entra nel dibattito sulla Sprint Race

F1, l’entrata della Sprint Race potrebbe essere messa in discussione dal Budget Cap La Sprint Race potrebbe diventare sempre più una realtà in F1? Come è emerso nelle settimane precedenti, i gestori del Circus stanno facendo una serie di valutazioni sulla bontà di questa soluzione, v ...

