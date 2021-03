I Dpcm sono incostituzionali? No, ecco cosa dice davvero una sentenza della Corte Costituzionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Quante volte abbiamo sentito sostenere la presunta incostituzionalità dei Dpcm, emessi per affrontare l’emergenza Covid19, da parte di qualche avvocato sui social o attraverso qualche ordinanza emessa da un Tribunale civile? A Open abbiamo trattato spesso l’argomento ricordando che, nonostante siano degli atti amministrativi, l’unico organo competente a dichiarare una legge inCostituzionale è la Corte Costituzionale. Dopo un anno di dicerie e denunce formulate da qualche avvocato o associazione, abbiamo finalmente un parere da parte della Consulta attraverso una sentenza depositata il 12 marzo 2021. Parliamo della sentenza n.37 relativa a un ricorso presentato contro una legge regionale della Valle ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Quante volte abbiamo sentito sostenere la presuntatà dei, emessi per affrontare l’emergenza Covid19, da parte di qualche avvocato sui social o attraverso qualche ordinanza emessa da un Tribunale civile? A Open abbiamo trattato spesso l’argomento ricordando che, nonostante siano degli atti amministrativi, l’unico organo competente a dichiarare una legge inè la. Dopo un anno dirie e denunce formulate da qualche avvocato o associazione, abbiamo finalmente un parere da parteConsulta attraverso unadepositata il 12 marzo 2021. Parliamon.37 relativa a un ricorso presentato contro una legge regionaleValle ...

