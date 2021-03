Ghiti, il sito in marilenghe per bambini e genitori (Di giovedì 18 marzo 2021) Educare, divertendo, si può! Ed è proprio questo l’obiettivo del nuovo sito bilingue “Ghiti” (solletico), nato dalla collaborazione fra ARLeF, l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, ed Ensoul, azienda udinese specializzata in siti internet. Il progetto (www.Ghiti.it), che prevede anche la creazione delle pagine social dedicate, è stato pensato con una particolare attenzione a inclusione e accessibilità, e destinato ai bambini dai 3 ai 10 anni, ma anche ai loro genitori. Si rivolge non solo a chi già conosce la marilenghe, ma anche a coloro che non parlano friulano. Per loro è stata implementata la “modalità esplorazione” che permette di navigare in friulano, ma vedendo al contempo la traduzione italiana. «Siamo particolarmente orgogliosi di presentare laprima piattaforma in ... Leggi su udine20 (Di giovedì 18 marzo 2021) Educare, divertendo, si può! Ed è proprio questo l’obiettivo del nuovobilingue “” (solletico), nato dalla collaborazione fra ARLeF, l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, ed Ensoul, azienda udinese specializzata in siti internet. Il progetto (www..it), che prevede anche la creazione delle pagine social dedicate, è stato pensato con una particolare attenzione a inclusione e accessibilità, e destinato aidai 3 ai 10 anni, ma anche ai loro. Si rivolge non solo a chi già conosce la, ma anche a coloro che non parlano friulano. Per loro è stata implementata la “modalità esplorazione” che permette di navigare in friulano, ma vedendo al contempo la traduzione italiana. «Siamo particolarmente orgogliosi di presentare laprima piattaforma in ...

