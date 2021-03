Francesca Michielin | la terza puntata del podcast “Maschiacci” con Latini

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il debutto in vetta alle classifiche, esce oggi ladelcon una nuova ospite Maura- Per cosa lottano le donne oggi?”, ilideato e condotto da, torna oggi con un nuovo ospite, Maura, Amministratrice Delegata di COOP Italia. Vulcanica e piena di passioni, Mauraè stata una delle prime donne a ricoprire un incarico così importante e ad esercitarlo in maniera etica, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. In questa nuovaa colpireè stata la determinazione di Maurache, con ambizione e intraprendenza, ha saputo dare un’importante svolta alla sua vita, ...

Dopo il primo episodio con Matilda De Angelis - che ha debuttato al secondo posto tra i Podcast di tendenza di Spotify e al terzo posto nella classifica Apple Podcast - Francesca Michielin torna con MASCHIACCI - Per cosa lottano le donne oggi? . Per il secondo appuntamento, già disponibile sulle piattaforme digitali , l'ospite è Maura Latini , Amministratrice Delegata di COOP Italia. Lo scorso febbraio, per il suo 26esimo compleanno, Francesca Michielin si è regalata Maschiacci, una serie di podcast dedicati alla disparità di genere. Per ogni podcast, Francesca chiacchiererà con u ...