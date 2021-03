Figo elegge i suoi sei calciatori più forti del mondo in questo momento ma… mancano dei big

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 marzo 2021) Luisdi calcio se ne intende. Non a caso, nel corso della sua carriera, Paso Doble ha vinto davvero tanto, compreso il Pallone d'Oro nel 2000. Il portoghese, come riporta Sportbible, ha parlato a Los Blancos Live nominado chi, secondo lui, insi trova al top tra i migliori del.I sei prescelti dacaption id="attachment 1051251" align="alignnone" width="622" Luis(getty images)/captionNessuna particolare sopresa nei "nominati" dall'ex calciatore, se non fosse che realtà importanti come Erling Haaland, Robert Lewandowski e Bruno Fernandes, autentici mattatori per le rispettive squadre, siano stati esclusi. Infatti, nei sei nominati daecco apparire come di consuetudine Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ma anche Luka Modric e ...