Euro digitale in vista? Dalla Bce prove di spallata al Bitcoin (Di giovedì 18 marzo 2021) Forse potrebbe essere un argine allo strapotere, ancora in parte oscuro, del Bitcoin. O più semplicemente una forma di moneta più sicura e veloce. La Banca centrale Europea si prepara ad aprire il dossier Euro digitale, già da questa primavera. Il presidente della Bce, Christine Lagarde, è intervenuta al Parlamento Ue per aggiornare gli Eurodeputati circa la situazione economica del Vecchio Continente. Ma, numeri a parte, l'occasione è stata ghiotta per imprimere un'accelerazione alla possibile adozione di una moneta unica digitale. L'avversità della Bce e in particolare di Lagarde verso il Bitcoin è nota: troppo opaco l'uso della criptovaluta, protagonista di exploit ma anche di cadute rovinose sui mercati. Ma un Euro digitale sarebbe ...

