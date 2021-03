Elisabetta Canalis sul ring con l' ex di Diletta Leotta

Advertising

yahoo_italia : VIDEO| Elisabetta #Canalis, minigonna mozzafiato per lo shooting - FabioTraversa : RT @GiusCandela: A CASA DI FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI VIVONO UNA DECINA DI CAPRE! ELISABETTA CANALIS E MADDALENA CORVAGLIA, NESSUNA PACE… - GiusCandela : A CASA DI FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI VIVONO UNA DECINA DI CAPRE! ELISABETTA CANALIS E MADDALENA CORVAGLIA, NESSU… - IlContiAndrea : 'Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, anzi no hanno fatto pace (...) di voci sui rapporti tra l… - DonnaGlamour : Elisabetta Canalis “prende a pugni” Daniele Scardina: i due vip sul ring -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Il Tempo

MILANO -prende a pugni Daniele Toretto Scardina , l 'ex fidanzato di Diletta Leotta . Nessuna relazione amorosa finita male o lite tra i due, ma semplicemente un allenamento sul ring tra i ...ha postato via social alcune immagini del suo allenamento di boxe con un trainer d'eccezione: il pugile Daniele Scardina.è tornata in Italia più scatenata che ...La showgirl, grande appassionata di pugilato, mostra sui social l'allenamento con Daniele Scardina "che finge di prenderle" durante un allenamento ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...