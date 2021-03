**Dl sostegni: attesa per Cdm, resta nodo cartelle e licenziamenti** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Non è stato ancora convocato, ma il Consiglio dei ministri che darà il disco verde al dl sostegni dovrebbe tenersi domani pomeriggio. Al momento, però, nemmeno il pre-consiglio, ovvero la riunione preparatoria dei 'tecnici', è stato convocato, tant'è che non si esclude che il testo arrivi direttamente in Cdm. Subito dopo, come da attese, il premier Mario Draghi terrà la sua prima conferenza stampa, illustrando i contenuti del provvedimento e rispondendo alle domande dei cronisti. Sul tavolo, al momento, resta il nodo della cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali e della proroga del blocco dei licenziamenti. Ieri il vertice tra il premier e le forze di maggioranza non ha superato l'impasse e oggi "il flusso di comunicazione si è praticamente interrotto", dice un ministro presente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Non è stato ancora convocato, ma il Consiglio dei ministri che darà il disco verde al dldovrebbe tenersi domani pomeriggio. Al momento, però, nemmeno il pre-consiglio, ovvero la riunione preparatoria dei 'tecnici', è stato convocato, tant'è che non si esclude che il testo arrivi direttamente in Cdm. Subito dopo, come da attese, il premier Mario Draghi terrà la sua prima conferenza stampa, illustrando i contenuti del provvedimento e rispondendo alle domande dei cronisti. Sul tavolo, al momento,ildella cancellazione delle vecchieesattoriali e della proroga del blocco dei licenziamenti. Ieri il vertice tra il premier e le forze di maggioranza non ha superato l'impasse e oggi "il flusso di comunicazione si è praticamente interrotto", dice un ministro presente ...

