Dazn punta sulla MotoGp (Di giovedì 18 marzo 2021) Dazn accelera su calcio e motori ItaliaOggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta. I due grandi driver delle offerte sportive pay in tv o in streaming sono il calcio e i motori. Sul calcio Dazn Italia ha rinunciato alla Champions League, ma è in pole position per acquisire la gran parte dei diritti per la Serie A 2021-2024. E nei motori che contano ha ancora i diritti della MotoGp (e di Moto 2 e 3) per il Mondiale 2021. Considerando che Sky non ha al momento rinnovato il contratto in scadenza, appunto, nel 2021 (c’è un calo costante di telespettatori, che sarà ancora più drastico dopo l’addio alle corse di Valentino Rossi, alla fine del 2021) e potrebbe anche decidere di lasciare perdere le due ruote, Dazn allora avrebbe l’occasione di rilevare tutti i diritti a partire dal 2022, provando a spendere il meno possibile anche ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 18 marzo 2021)accelera su calcio e motori ItaliaOggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta. I due grandi driver delle offerte sportive pay in tv o in streaming sono il calcio e i motori. Sul calcioItalia ha rinunciato alla Champions League, ma è in pole position per acquisire la gran parte dei diritti per la Serie A 2021-2024. E nei motori che contano ha ancora i diritti della(e di Moto 2 e 3) per il Mondiale 2021. Considerando che Sky non ha al momento rinnovato il contratto in scadenza, appunto, nel 2021 (c’è un calo costante di telespettatori, che sarà ancora più drastico dopo l’addio alle corse di Valentino Rossi, alla fine del 2021) e potrebbe anche decidere di lasciare perdere le due ruote,allora avrebbe l’occasione di rilevare tutti i diritti a partire dal 2022, provando a spendere il meno possibile anche ...

