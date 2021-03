Crisanti sul Covid: "I morti non rispecchiano il numero di contagiati: ci sono troppi decessi" (Di giovedì 18 marzo 2021) È sempre più alto il numero di contagi da Coronavirus in Italia e, stando ai dati dei bollettini sui morti di Covid, sono in continua e costante crescita: ieri 20.396 contagi e 502 vite stroncate dal ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) È sempre più alto ildi contagi da Coronavirus in Italia e, stando ai dati dei bollettini suidiin continua e costante crescita: ieri 20.396 contagi e 502 vite stroncate dal ...

Advertising

SkyTG24 : “Sono state decisioni politiche non supportate da evidenze scientifiche, nessuno sul piano scientifico si è mai pro… - CosiEse_ViPiace : Sono preoccupato Andrea Crisanti nelle ultime 24h non ha fatto nessuna nuova dichiarazione sul virus ! - globalistIT : - anitaelaura : RT @ilgiornale: Il caso dei 3 report sui tamponi pieni di errori. Nel gruppo di lavoro spunta Crisanti. Ma qualcosa non torna - Diego_Bruno80 : RT @ilgiornale: Il caso dei 3 report sui tamponi pieni di errori. Nel gruppo di lavoro spunta Crisanti. Ma qualcosa non torna -