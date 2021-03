Cos’è e come richiedere la certificazione APE (Di giovedì 18 marzo 2021) Il certificato APE (prima del decreto 63/2013 conosciuto come ACE) è l’attestato di prestazione energetica, un documento che stabilisce e valida la classe energetica di appartenenza di una struttura come una casa, un appartamento o un edificio. Seguendo determinati parametri di valutazione, un perito abilitato si avvale dell’utilizzo di una scala alfanumerica di 10, che parte da A4 (la classe più efficiente nel rapporto tra consumo energetico e risultato finale) fino alla G, la classe meno performante, per determinare la quantità e la qualità di consumi d’energia e conoscere così il valore commerciale della struttura. La validità dell’APE è di 10 anni, salvo eccezioni di ristrutturazioni che alterino le caratteristiche energetiche (o altro ancora che verrà analizzato di seguito) e può essere obbligatorio per la compravendita e l’affitto. Il sopralluogo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Il certificato APE (prima del decreto 63/2013 conosciutoACE) è l’attestato di prestazione energetica, un documento che stabilisce e valida la classe energetica di appartenenza di una strutturauna casa, un appartamento o un edificio. Seguendo determinati parametri di valutazione, un perito abilitato si avvale dell’utilizzo di una scala alfanumerica di 10, che parte da A4 (la classe più efficiente nel rapporto tra consumo energetico e risultato finale) fino alla G, la classe meno performante, per determinare la quantità e la qualità di consumi d’energia e conoscere così il valore commerciale della struttura. La validità dell’APE è di 10 anni, salvo eccezioni di ristrutturazioni che alterino le caratteristiche energetiche (o altro ancora che verrà analizzato di seguito) e può essere obbligatorio per la compravendita e l’affitto. Il sopralluogo ...

Advertising

MiC_Italia : Unità d’Italia, @dariofrance: «Cultura motore ripartenza. Mai come in questo periodo abbiamo capito cos’è l’Italia… - Corriere : «Passaporto vaccinale Ue»: ecco come funziona. I tre modi per tornare a viaggiare nell... - ilfoglio_it : Cos'è e come funziona il Digital green certificate, il passaporto vaccinale europeo - fuoridimex : @ilpinguinoditw come cos’è - FederfarmaMo : Venerdì 19 marzo, su @trc_tv alle ore 19.10 circa, lo Speciale Primo Piano entra nella #Farmacia Franzoni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è come Classifica discesa libera femminile Val di Fassa 2021: bis di Lara Gut-Behrami DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi