Black Widow | ancora incerte le modalità di distribuzione? Bob Chapek | Decideremo all' ultimo minuto

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 marzo 2021) L'attuale situazione sanitaria ècausa dizze per lacinematografica e su piattaforma di titoli come, come spiega anche il CEO di Disney Bob. Le decisioni sull'eventuale uscita al cinema o su piattaforme dei titoli di prossima uscita,incluso, avverranno "probabilmente all'momento": lo ha dichiarato il CEO della Walt Disney Company, Bob. Nonostante la rapida diffusione dei vaccini contro il COVID negli Stati Uniti, gli esperti non hannodeterminato la sicurezza delle sale teatrali per poter affermare di essere del tutto fuori pericolo, e per questo i calendari delle uscite cinematografiche continuano inevitabilmente a ...