Amici stop: salta la programmazione, i motivi (Di giovedì 18 marzo 2021) L'amato talent di Canale 5, Amici, condotto da Maria De Filippi in day time, non andrà in onda. Ecco perché la trasmissione è stata stoppata oggi giovedì 18 marzo. Lo stop ad Amici Il programma Amici, oggi giovedì 18 marzo, non andrà in onda in daytime. Il talent condotto da Maria De Filippi si fermerà infatti e non verrà trasmesso come di consueto alle 16. Le puntate trasmissione sono state registrate e, per tale motivo, non è stato possibile inserire un tributo nel corso della Giornata della memoria delle vittime del Covid, che cade per la prima volta proprio il 18 marzo. La data scelta si riferisce ad uno degli episodi più drammatici della prima ondata. Il 18 marzo del 2020 colonne di autocarri militari entravano a Bergamo per trasportare le bare dei deceduti per la pandemia nei ...

