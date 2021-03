WhatsApp, finalmente è possibile ascoltare i messaggi vocali senza spunte blu (Di mercoledì 17 marzo 2021) WhatsApp finalmente è possibile ascoltare i messaggi vocali senza spunte blu Una novità che mira a tutelare, ovviamente, la privacy degli utenti dell’applicazione e che era molto attesa e richiesta. Fino a poco tempo fa, infatti, avevamo la possibilità di nascondere il nostro ultimo accesso. Così come la conferma di aver letto o meno un messaggio. Era sufficiente disattivare la conferma di lettura tra le impostazioni dell’app. Questo, però, non era una soluzione valida per quanto riguarda i messaggi vocali: la spunta blu, infatti, compariva in automatico al momento dell’ascolto degli audio, sebbene avessimo disattivato la conferma lettura. Un “problema” che infastidiva molti ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 17 marzo 2021)blu Una novità che mira a tutelare, ovviamente, la privacy degli utenti dell’applicazione e che era molto attesa e richiesta. Fino a poco tempo fa, infatti, avevamo la possibilità di nascondere il nostro ultimo accesso. Così come la conferma di aver letto o meno uno. Era sufficiente disattivare la conferma di lettura tra le impostazioni dell’app. Questo, però, non era una soluzione valida per quanto riguarda i: la spunta blu, infatti, compariva in automatico al momento dell’ascolto degli audio, sebbene avessimo disattivato la conferma lettura. Un “problema” che infastidiva molti ...

