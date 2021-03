Wall Street in ribasso con balzo T-BOND. Focus su FED (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta contrastata per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 32.923 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l’S&P-500, che scambia sotto la parità a 3.948 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,2%); sulla stessa linea, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,50%. A spingere le vendite dei titoli tecnologici è il rialzo del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni, oltre quota 1,66% e ai massimi in 13 mesi. I mercati sono comunque in attesa della conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell, al termine del meeting del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+0,89%), energia (+0,75%) e materiali (+0,62%). Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta contrastata per, con il Dow Jones, che avanza a 32.923 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l’S&P-500, che scambia sotto la parità a 3.948 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,2%); sulla stessa linea, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,50%. A spingere le vendite dei titoli tecnologici è il rialzo del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni, oltre quota 1,66% e ai massimi in 13 mesi. I mercati sono comunque in attesa della conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell, al termine del meeting del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+0,89%), energia (+0,75%) e materiali (+0,62%). Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i ...

