Violenta esplosione di fuochi d’artificio | due morti – VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Violenta esplosione

Yeslife

... in grado di rallentare ladel Covid, soprattutto nell'ultima ondata pandemica tutt'ora in corso. Oltre 400 morti in un anno, migliaia di molisani che piangono queste vittime del ...L'annuncio Altri episodi Unaè avvenuta durante una lezione di Corano in Pakistan : almeno quattro bambini morti e settanta feriti. Una vera e propria strage quella avvenuta a ...Pesante condanna per un 27enne di Como, accusato di botte e lesioni alla madre in un periodo lungo, compreso tra il dicembre del 2019 e il 5 maggio del 2020 quando il giovane venne arrestato ...Le rilevazioni di Arpa Marche dopo oltre un mese di attività del vulcano: «Nell’atmosfera decine di kilotoni di anidride solforosa». Nella notte l’ultimo fenomeno parossistico. I testimoni: «Hanno tre ...