Un italiano su due chiede a Draghi discontinuità con il passato

ROMA (ITALPRESS) – Il panorama politico italiano, nelle ultime settimane, è stato interessato da alcuni "cambi di guardia". Dal nuovo Governo – formatosi ormai un mese fa – alle dimissioni di Zingaretti da segretario del Partito Democratico con la nomina di Enrico Letta. Fino all'incoronazione, da parte di Beppe Grillo, di Giuseppe Conte come capo politico del Movimento 5 Stelle. Soluzione, quest'ultima, che divide l'elettorato tra favorevoli (44,4%) e contrari (39,5%), ma che raccoglie il consenso, quasi unanime, dei sostenitori 5 Stelle e di 3 elettori su 4 del Partito Democratico. E' questo il risultato di un sondaggio di Euromedia Research.Le dimissioni di Zingaretti sono state apprezzate da quasi il 30,0% dell'elettorato, condividendo il pensiero di un PD di poltrone e logiche di potere. Mentre per la metà degli elettori Dem prevale il dispiacere per l'abbandono ...

Ultime Notizie dalla rete : italiano due Passaggio di consegne Lo Spezia di Italiano, decantato dalla stampa come una squadra dal bel calcio e ricca di spunti ... Sono le due romane con la loro batteria di centrocampisti e trequartisti di qualità ad essere le più ...

Sport e Salute: lettera aperta di Cozzoli ai collaboratori sportivi, 'il bonus è la priorità' ... rappresentate la vera spina dorsale dello sport italiano. Venite prima di tutto'. Così il ... Due mesi e mezzo senza reddito "sono una disperazione", come scrivete nei commenti ai post della Società. ...

Un italiano su due non conosce l'impatto ambientale della propria auto La Repubblica Nuova Alitalia, decollo in estate con 45-47 aerei (e 6 mila dipendenti in meno) Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti: «Italia Trasporto Aereo partirà tra giugno e luglio, dovrà sostenersi da sola e non essere pesante. Ci saranno ripercussioni sociali». Le trattative con ...

Genoa, la Figc conferma: “Anche Garbutt fu ct azzurro” Italia – Francia 2-0, Torino 29 marzo 1914 Il vice presidente ... Non sempre l'allenatore non faceva parte della Commissione Tecnica: ad esempio, nel 1910 Umberto Meazza assommava i due ruoli”. La ...

