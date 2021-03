Ue, a giugno il ‘certificato verde’ per tornare a viaggiare. FdI: “Era ora. Una boccata d’ossigeno per il turismo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si allenta il giro di vite sui viaggi all’estero. “Col certificato vaccinale puntiamo ad aiutare gli Stati membri a ritornare a mobilità in sicurezza e coordinata”. Parola di Ursula von der Leyen. Che ha presentato alla stampa un nuovo pacchetto di misure per revocare le limitazioni ai viaggi. L’annuncio della presidente della commissione europea arriva dopo il sì del Consiglio e del Parlamento. Dalla Ue arriva il ‘Green Pass’ per viaggiare Via libera al ‘Green Pass’ (o certificato verde) in vista dell’estate. Quando i cittadini europei potranno tornare a viaggiare. Basterà fornire la certificazione ad hoc. Dimostrare di essere vaccinati. Oppure di essere risultati negativi a un test. O di essere guariti dal Covid-19. E avere sviluppato gli anticorpi. Il certificato sarà ‘legalmente vincolante’ per tutti gli Stati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si allenta il giro di vite sui viaggi all’estero. “Col certificato vaccinale puntiamo ad aiutare gli Stati membri a ria mobilità in sicurezza e coordinata”. Parola di Ursula von der Leyen. Che ha presentato alla stampa un nuovo pacchetto di misure per revocare le limitazioni ai viaggi. L’annuncio della presidente della commissione europea arriva dopo il sì del Consiglio e del Parlamento. Dalla Ue arriva il ‘Green Pass’ perVia libera al ‘Green Pass’ (o certificato verde) in vista dell’estate. Quando i cittadini europei potranno. Basterà fornire la certificazione ad hoc. Dimostrare di essere vaccinati. Oppure di essere risultati negativi a un test. O di essere guariti dal Covid-19. E avere sviluppato gli anticorpi. Il certificato sarà ‘legalmente vincolante’ per tutti gli Stati ...

Advertising

SecolodItalia1 : Ue, a giugno il ‘certificato verde’ per tornare a viaggiare. FdI: “Era ora. Una boccata d’ossigeno per il turismo”… - franco_rossi64 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #COVID Da giugno certificato per viaggi 2? #AstraZeneca domani decisione #… - Andrea16939748 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #COVID Da giugno certificato per viaggi 2? #AstraZeneca domani decisione #… - daniele_bungaro : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #COVID Da giugno certificato per viaggi 2? #AstraZeneca domani decisione #… - uffstampaTv2000 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #COVID Da giugno certificato per viaggi 2? #AstraZeneca domani decisione #… -

Ultime Notizie dalla rete : giugno ‘certificato Coronavirus: proroga validità patente e abilitazioni guida. Le nuove scadenze LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi