The Falcon and the Winter Soldier e i collegamenti con altri contenuti MCU (Di mercoledì 17 marzo 2021) The Falcon and the Winter Soldier è una nuova serie con protagonisti i due eroi del Marvel Cinematic Universe. Il primo episodio uscirà su Disney Plus (abbonati QUI) il 19 marzo 2021, si tratta di una serie molto attesa dai fan Marvel che hanno appena finito di seguire l'acclamata WandaVision. Come ormai accade con tutti i nuovi contenuti dei Marvel Studios ci si domanda quali saranno i collegamenti con il MCU, il regista ha rivelato la sua posizione nella timeline (contiamo più di venti film e ora si aggiungono le serie). A quali contenuti futuri si collegherà la nuova serie? The Falcon and the Winter Soldier – Tutto è collegato I Marvel Studios hanno iniziato a costruire il proprio universo cinematografico partendo da piccoli ...

Ultime Notizie dalla rete : The Falcon Daniel Brühl anticipa i piani di Zemo in The Falcon and the Winter Soldier Dall'uscita di Captain America: Civil War è passato molto tempo e ora Daniel Brühl si prepara a tornare nei panni del personaggio grazie all'attesissima serie The Falcon and the Winter Soldier . In ...

The Falcon and The Winter Soldier: la serie Marvel avrà una seconda stagione? Tutti fremono in attesa di The Falcon and The Winter Soldier , la nuova serie Marvel che sarà disponibile dal 19 marzo su Disney+, e intanto Kevin Feige ha fonrito qualche anticipazione sul futuro di Sam Wilson/Falcon e Bucky ...

The Falcon and the Winter Soldier: esce la miniserie tv di Disney+ QUOTIDIANO.NET Bucky Barnes: il personaggio MCU nel mondo dei fumetti Come abbiamo già fatto per il personaggio di Sam Wilson/Falcon, oggi cercheremo di svelare le curiosità più interessanti riguardanti la controparte cartacea del Soldato D’ Inverno in vista dell’ ...

Nuovi contenuti video e clip da The Falcon and The Winter Soldier Scopriamo il tormentato rapporto tra i due partner di Captain America nella serie che debutterà il 19 marzo 2021 su Disney+. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su FantasyMagazine.it ...

