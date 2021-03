Teodosio Losito | l’avvocato del fratello | «Non è stata svolta nessuna autopsia»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo l’inchiesta e la causa civile, anche la sparizione di alcuni preziosi diSi continua ad indagare sulla morte di, lo sceneggiatore di molte fiction di successo andate in onda a Mediaset. La procura di Roma – dopo le dichiarazioni dell’attrice Rosalinda Cannavò fatte al Grandee l’esposto presentato da parte dei familiari di, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. I giudici di piazzale Clodio a Roma hanno già sentito come persone informate sui fatti la Cannavò, ma anche Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Tutti e tre gli attori, infatti, hanno lavorato per la società di produzione di Alberto Tarallo, compagno di, sceneggiatore di importanti fiction Ares, che si sarebbe ...

ilmessaggero.it

Il pubblico ministero Carlo Villani che indaga per l'istigazione al suicidio di'Teo', sceneggiatore dell'Ares, ha voluto sentirlo in quanto persona informata sui fatti. Nei mesi ...1 -, SPARITI RUBINO E ROLEX. 'IL CADAVERE FU SPOSTATO' Ilaria Sacchettoni per il 'Corriere della Sera' ALBERTO TARALLOUn rubino grosso e tondo come una biglia, incastonato in oro massiccio. Un pegno d'amore che...Si continua ad indagare sulla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore di molte fiction di successo andate in onda a Mediaset. La procura di Roma – dopo le dichiarazioni dell’attrice Rosalinda ...Proseguono le audizioni di testimomi in Procura, a Roma, nell'ambito dell'indagine sulla morte del produttore e sceneggiatore tv, Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019. (ANSA) ...