SIMEST Gruppo CDP | nel 2020 boom di finanziamenti per l’internazionalizzazione

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Pasquale Salzano, ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti. Dal Conto economico emerge cheha chiuso ilcon un utile lordo di 9,2 milioni di euro ed un utile netto di 4,6 milioni di euro. Il, a dispetto dell’emergenza sanitaria, ha conosciuto un nuovo record storico deiagevolati per, che hanno superato 1 miliardo di euro, risultando in crescita del 263% rispetto al 2019. Parallelamente,ha continuato a sostenere le imprese italiane anche attraverso le tradizionali attività di Partecipazione nel capitale, con 87 milioni di ...

Parallelamente, ha continuato a sostenere le imprese italiane anche attraverso le tradizionali attività di Partecipazione nel capitale, con 87 milioni di euro di investimenti, e di Sostegno all'export per quadi 3,2 miliardi ...