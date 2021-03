Roma, linea Letta sui candidati sindaco: ecco perché Gualtieri è in stand-by (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Saranno i territori a scegliere i candidati sindaco nelle città”. Era più o meno questo il mantra che ripeteva Nicola Zingaretti, quando era alla guida del Pd, che è valso pure per Roma e che ha determinato il percorso che ha portato fino al coinvolgimento di Roberto Gualtieri, al quale era stata chiesta la disponibilità a correre per fare il sindaco di Roma. Ma da domenica c’è Enrico Letta alla guida dei dem e la musica è cambiata: sarà il Nazareno, di intesa con i territori e tenendo a mente le alleanze a livello nazionale, a gestire la partita delle candidature a sindaco in vista delle elezioni amministrative di ottobre, Capitale compresa. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Saranno i territori a scegliere i candidati sindaco nelle città”. Era più o meno questo il mantra che ripeteva Nicola Zingaretti, quando era alla guida del Pd, che è valso pure per Roma e che ha determinato il percorso che ha portato fino al coinvolgimento di Roberto Gualtieri, al quale era stata chiesta la disponibilità a correre per fare il sindaco di Roma. Ma da domenica c’è Enrico Letta alla guida dei dem e la musica è cambiata: sarà il Nazareno, di intesa con i territori e tenendo a mente le alleanze a livello nazionale, a gestire la partita delle candidature a sindaco in vista delle elezioni amministrative di ottobre, Capitale compresa.

