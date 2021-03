Raggi: non avremo tutti i soldi del Recovery per le infrastrutture (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Non arriveranno tutti i 25 miliardi del Recovery. Per la mobilita’ abbiamo presentato progetti per 12 miliardi, tutti basati sul nostro Pums. Ma solo una parte di questi progetti saranno finanziati da questi fondi, quali lo decidera’ il Governo”. E’ quanto ha ammesso la sindaca di Roma, Virginia Raggi, questa mattina nel corso di un webinar su Facebook organizzato dalla fondazione Univerde. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Non arriverannoi 25 miliardi del. Per la mobilita’ abbiamo presentato progetti per 12 miliardi,basati sul nostro Pums. Ma solo una parte di questi progetti saranno finanziati da questi fondi, quali lo decidera’ il Governo”. E’ quanto ha ammesso la sindaca di Roma, Virginia, questa mattina nel corso di un webinar su Facebook organizzato dalla fondazione Univerde.

Advertising

enpaonlus : La serial killer di gatti non potrà più tenere in casa animali: la sindaca Raggi firma un'ordinanza… - ilriformista : Nonostante il Parlamento abbia nel 2020 stanziato 900 mila euro per saldare il debito pregresso della Casa internaz… - Mau_Zaccaria : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI SI VERGOGNA DEL #PD. E DELLO SCANDALO DEI #RIFIUTI? Un mercato turpe nel #Lazio. Due arresti. Domiciliari… - passionescatto : @Sabbath_fed @franco2bis Mi sembra che sei per Gualtieri come per chiunque altro piuttosto che non sia la Raggi. Forse mi sbaglio. - Taxistalobbyst : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI SI VERGOGNA DEL #PD. E DELLO SCANDALO DEI #RIFIUTI? Un mercato turpe nel #Lazio. Due arresti. Domiciliari… -