Post di Hernandez contro l’arbitro dopo Milan-Napoli, aperto un fascicolo dalla Procura Figc (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Procura Figc ha aperto un fascicolo su Theo Hernandez dopo il Post contro l’arbitro dopo Milan-Napoli. MilanO – La Procura Figc ha aperto un fascicolo su Theo Hernandez dopo il Post (cancellato) contro l’arbitro Fabrizio Pasqua dopo Milan-Napoli. Il terzino aveva criticato sui social l’operato del direttore di gara di Tivoli con un breve commento, eliminato dopo pochi secondi. Il gesto, però, non è passato inosservato ai tifosi e alla ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lahaunsu TheoilO – Lahaunsu Theoil(cancellato)Fabrizio Pasqua. Il terzino aveva criticato sui social l’operato del direttore di gara di Tivoli con un breve commento, eliminatopochi secondi. Il gesto, però, non è passato inosservato ai tifosi e alla ...

