Piloti con il diabete, possibile con sistemi di automonitoraggio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quella del pilota è una professione che richiede addestramento, preparazione e una buona salute. Ci sono dei casi in cui, a persone che soffrono di particolari patologie, le professioni legate al volo sono precluse, tra queste le persone con il diabete. Attualmente l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) non permette ai diabetici trattati con insulina di ottenere la licenza di volo commerciale, le autorità di Canada e Stati Uniti (FAA) prevedono una certificazione medica speciale, mentre l'EASA (ente regolatore europeo) nega sia l'accesso alla professione sia il rinnovo della licenza per i Piloti che hanno sviluppato un diabete insulino-trattato. Il motivo è che eventuali crisi ipoglicemiche potrebbero potenzialmente mettere a rischio la sicurezza del volo. Gli importanti passi avanti in campo tecnologico e ...

Ultime Notizie dalla rete : Piloti con Piloti con il diabete, possibile con sistemi di automonitoraggio ...l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) non permette ai diabetici trattati con ...regolatore europeo) nega sia l'accesso alla professione sia il rinnovo della licenza per i piloti ...

Moto Guzzi, una livrea speciale per il centenario Cromie che caratterizzarono anche la 350 Bialbero, una delle moto più vincenti della storia e dominatrice della classe 350 nel Motomondiale, con il record di 9 titoli iridati consecutivi (5 Piloti e ...

Piloti con il diabete, possibile con sistemi di automonitoraggio askanews Dopo i Test, Red Bull rilancia la sfida alla Mercedes. Il momento verità è vicino! Regina della tre giorni di test in Bahrain, la Red Bull rilancia la sfida alla Mercedes con rinnovato entusiasmo e cauto ottimismo ...

Andrea Dovizioso farà un test con l'Aprilia a Jerez! Dovizioso, che non ha rinnovato il suo contratto con la Ducati al termine dell'anno ... aprendo anche ad un ritorno come pilota titolare nel 2022. Dopo il test in Qatar, dove la RS-GP 2021 ha ...

