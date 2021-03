Neonata piena di ustioni, arrestati i genitori: accusati di abbandono, maltrattamenti e lesioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati arrestati, con l'accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime, i genitori della Neonata ricoverata ieri, con ustioni sul corpo, nell'ospedale Santobono di Napoli. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati, con l'accusa didi minori econgravissime, idellaricoverata ieri, consul corpo, nell'ospedale Santobono di Napoli. ...

Advertising

mattinodinapoli : Neonata piena di ustioni nel Napoletano, arrestati i genitori: ?maltrattamenti e lesioni - TgrRai : RT @TgrVeneto: Chiusura totale per poi ripartire in piena attività. E' la proposta di una neonata associazione di ristoratori veronesi di V… - TgrVeneto : Chiusura totale per poi ripartire in piena attività. E' la proposta di una neonata associazione di ristoratori vero… -