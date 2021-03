(Di mercoledì 17 marzo 2021) Intervistato ieri da Le, su Italia 1, il presidente del Coni, Giovanni, ha commentato la vicenda di. Le sue parole sono state molto chiare: «undi». Non si può non tenere conto dell’ordinanza del gip di Bolzano Walter Pelino, ha dichiarato,che è «è estremamente chiara».ha chiarito: «Chi ci ascolta deve sapere che giustizia ordinaria e giustizia sportiva non obbligatoriamente collimano». Quindi il corridore ha l’appoggio del Coni? Gli vchiesto.risponde: «Lui sa benissimo quello che è stato il mio pensiero e la mia vicinanza, ...

Advertising

napolista : Malagò a Le Iene: «Alex Schwazer è innocente. Questo è assolutamente un dato di fatto» «Lui sa benissimo quello ch… - muttinis : RT @Eurosport_IT: Il Presidente del CONI sul caso Schwazer ??? ?? - simo_bes : RT @Eurosport_IT: Il Presidente del CONI sul caso Schwazer ??? ?? - gaetanoz : RT @redazioneiene: Il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Alex Schwazer è innocente”. Stasera a #LeIene vi spieghiamo con @a_monteleone… - dallo975 : RT @Eurosport_IT: Il Presidente del CONI sul caso Schwazer ??? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Iene

È la risposta del presidente del Coni, Giovanni, intervistato da 'Le' sul caso Schwazer per un servizio in onda stasera su Italia1. "Chi ci ascolta deve sapere che giustizia ordinaria e ...Letornano stasera, martedì 16 marzo, su Italia1, dove affronteranno il caso di Alex Schwazer, che ... Giovanni. Il quale ha subito messo in chiaro che giustizia ordinaria e sportiva 'non ...