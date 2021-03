Lombardia: assessore Locatelli, 3,2 mln per vita indipendente disabili (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - È stata approvata oggi dalla giunta regionale della Lombardia la delibera di riparto dei fondi aggiuntivi nazionali per l'emergenza Covid. Si tratta di 3.280.000 euro per ampliare la platea delle persone con disabilità che vogliono realizzare un progetto di vita indipendente. Lo rende noto Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità. "È un importante contributo destinato ad ulteriori 41 ambiti territoriali, che si vanno ad aggiungere ai 25 già attivi, per incentivare le persone con disabilità grave ad intraprendere una scelta di vita indipendente", sottolinea l'assessore, che in questa delibera ha inserito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - È stata approvata oggi dalla giunta regionale dellala delibera di riparto dei fondi aggiuntivi nazionali per l'emergenza Covid. Si tratta di 3.280.000 euro per ampliare la platea delle persone contà che vogliono realizzare un progetto di. Lo rende noto Alessandraregionale alla Famiglia, Solidarietà sociale,tà e Pari opportunità. "È un importante contributo destinato ad ulteriori 41 ambiti territoriali, che si vanno ad aggiungere ai 25 già attivi, per incentivare le persone contà grave ad intraprendere una scelta di", sottolinea l', che in questa delibera ha inserito ...

TV7Benevento : Lombardia: assessore Locatelli, 3,2 mln per vita indipendente disabili... - VivereMilano : Il plauso dell’assessore De Corato per l’operazione antidroga a Cinisello - quibresciait : Innovazione, sostenibilità e formazione: le colonne del piano annuale turistico - (red.) Varato dalla Giunta, su pr… - discoradioIT : Regione Lombardia acquisterà altri 46 treni nuovi stanziando 351 mln di euro. Lo stabilisce una delibera approvata… - sergimagugliani : RT @dukana2: #Ndrangheta in #Lombardia??condanna definitiva per l'ex assessore??#Zambetti: 7 anni e sei mesi di carcere ??per questo delinqu… -