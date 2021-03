Lirola vuole restare al Marsiglia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex terzino della Fiorentina Polavrebbe manifestato la volontà diin Francia. Ma come ha detto anche il giocatore, bisognerà trattare con il club fiorentino perché ciò sia possibile. Cosa ha detto? Il terzino spagnolo ha parlato del suo desiderio di permanenza a La Providence. “Il mio desiderio è quello diqui. È il club perfetto per me, mi piacerebbe, ma non dipende solo da me. Io proverò solo a giocare tutte le partite al 100%. Mi trovo molto bene qui, sono a sole 4 ore di macchina da casa, Barcellona. Longoria mi ha detto di pensare a far bene e che avremmo avuto il tempo di parlare in seguito. Se a fine stagione l’OM vorrà tenermi, dovremo trattare con la Fiorentina. Non ho dubbi: da quando sono arrivato, ho capito quanto è grande questo club. Si ...

TuttoMercatoWeb : Lirola vuole restare a Marsiglia: 'È il club perfetto per me ma dovremo trattare con la Fiorentina' -

Pol Lirola non pensa più alla Fiorentina e spera di restare al Marsiglia anche nella prossima stagione Pol Lirola si è trasferito a gennaio dalla Fiorentina al Marsiglia in prestito con diritto e ora spera di restare a lungo in Francia. Lo ha dichiarato lo stesso terzino spagnolo in una intervista a La Provence.