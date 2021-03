James Levine e la magia del Met

(Di giovedì 18 marzo 2021) La notizia è stata ufficializzata dal suo medico solo ieri mattina e ha fatto subito il giro del mondo, ma la morte del direttore d’orchestra americano, 77 anni, avvenuta a Palm Springs, risalirebbe in realtà al 9 marzo scorso. Con lui si conclude una vicenda artistica dal profilo internazionale ma anche profondamente americana, che ha legatoper oltre quarant’anni al Metropolitan Opera di New York. Nato a Cincinnati il 23 giugno 1943,era entrato alla Julliard … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

teatrolafenice : È mancato James Levine. Il Teatro La Fenice partecipa al lutto per la perdita dell'immenso Maestro. R.I.P. - Agenzia_Ansa : Il mondo della musica dice addio a James Levine, uno dei direttori d'orchestra più importanti e controversi al mond… - repubblica : ?? Musica, morto James Levine, storico direttore d'orchestra della Metropolitan Opera. Nel 2018 era stato licenziato…

di Alessandra Baldini Il mondo della musica dice addio a, uno dei direttori d'orchestra piu' importanti e controversi al mondo che per oltre 40 anni e' stato sul podio della Metropolitan Opera da cui e' stato licenziato nel 2018 per un ...All'età di 77 anni, è morto il direttore d'orchestra: è stato uno dei direttori d'orchestra più influenti e ammirati al mondo e direttore musicale del Metropolitan per oltre 40 anni. Si è spento il 9 marzo a Palm Springs in California ma, ...E' mancato nella sua casa di Palm Spring in California, all'età di 77 anni, il grande direttore americano James Levine. Una lunga e brillante carriera interrotta bruscamente dalle accuse di molestie ...Il mondo della musica dice addio a James Levine, uno dei direttori d'orchestra più importanti e controversi al mondo. Per oltre 40 anni è stato sul podio della Metropolitan Opera, da cui è stato licen ...