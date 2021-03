Inter | anche Handanovic positivo dopo D' Ambrosio

(Di mercoledì 17 marzo 2021)Danilo D', Antonio Conte perde per positività al CovidSamir. Al pari dei compagni, il portiere sloveno era risultato negativo al tampone effettuato ieri, ma oggi non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche

Dopo Danilo D'Ambrosio, Antonio Conte perde per positività al CovidSamir Handanovic. Al pari dei compagni, il portiere sloveno era risultato negativo al tampone effettuato ieri, ma oggi non si è presentato all'allenamento a causa di qualche linea di febbre. Il ......il rinnovo è arrivato solo dopo un lungo tira e molla reso ancora più teso dall' ombra dell'. una coincidenza o un dato di fatto? Il passato da esterno sinistro Difficile da dire,perché ...Precedenti – Radu che, peraltro, sembra avere proprio l’ Inter ed il Sassuolo nel destino: basti pensare che, come ricorda Gazzetta.it, fu proprio contro i neroverdi, ben 5 anni fa, che il rumeno sces ...Intervista degli studenti della “School of Public Affairs and Administration (SPAA) della Rutgers University di Newark (USA)”. Vincenzo Musacchio giurista e docente di diritto penale, è associato al ...