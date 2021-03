Il 18enne che violò gli account di Apple, Obama ed Elon Musk condannato a 3 anni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Voleva far acquistare Bitcoin. E grazie a questa operazione di hackeraggio ad alcuni tra i profili Twitter più influenti del mondo, era riuscito a mettere insieme la somma di 100mila dollari in Bitcoin. Graham Ivan Clark, l’allora 17enne che – nel 2020 – riuscì a violare gli account di Elon Musk, di Apple, di Barack Obama in quella che, in molti, ritengono ancora oggi essere la più clamorosa e sfacciata operazione di hackeraggio della storia, ha patteggiato una condanna a tre anni di carcere, seguiti da altri tre anni di servizi sociali. La decisione è stata presa da un tribunale della Florida, dove Clark si è dichiarato colpevole di fronte ai quasi 30 capi d’imputazione per i quali era accusato. LEGGI ANCHE > L’hacker italiano, ventenne, che violò ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Voleva far acquistare Bitcoin. E grazie a questa operazione di hackeraggio ad alcuni tra i profili Twitter più influenti del mondo, era riuscito a mettere insieme la somma di 100mila dollari in Bitcoin. Graham Ivan Clark, l’allora 17enne che – nel 2020 – riuscì a violare glidi, di, di Barackin quella che, in molti, ritengono ancora oggi essere la più clamorosa e sfacciata operazione di hackeraggio della storia, ha patteggiato una condanna a tredi carcere, seguiti da altri tredi servizi sociali. La decisione è stata presa da un tribunale della Florida, dove Clark si è dichiarato colpevole di fronte ai quasi 30 capi d’imputazione per i quali era accusato. LEGGI ANCHE > L’hacker italiano, ventenne, che...

